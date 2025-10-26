default-cbs-image
Bridges ended Saturday's 125-121 loss to Philadelphia with 18 points (6-18 FG, 3-9 3Pt, 3-3 FT), nine rebounds and seven assists over 35 minutes.

Bridges finished one rebound and three assists shy of recording a triple-double in Charlotte's loss. The 27-year-old is averaging 18.0 points, 10.5 rebounds and 5.5 assists against just 1.0 turnovers per game across two outings in 2025-26. If Brandon Miller (shoulder) is forced to miss Sunday's contest versus the Wizards, expect Bridges' involvement to increase.

