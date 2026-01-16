Hornets' Moussa Diabate: Available to play
By RotoWire Staff
• 1 min read
Diabate (hip) will play Thursday versus the Lakers.
Diabate was being listed as probable and now we have official confirmation that he'll be out there. The big man is averaging 9.3 points, 11.1 rebounds, 2.4 assists and 1.3 blocks over his last nine games.
More News
-
Hornets' Moussa Diabate: Will play Thursday•
-
Hornets' Moussa Diabate: Probable with hip soreness•
-
Hornets' Moussa Diabate: Handed questionable tag•
-
Hornets' Moussa Diabate: Logs impressive 13/15 line•
-
Hornets' Moussa Diabate: Modest performance in loss•
-
Hornets' Moussa Diabate: Cleared to play•