Hornets' Moussa Diabate: Cleared to play Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Diabate (hand) isn't listed on the Hornets' injury report for Thursday's game against Orlando.
Diabate appeared to sustain a left hand injury late in Tuesday's win over Miami, but the issue won't prevent him from facing the Magic. He's averaging 7.4 points, 9.2 rebounds, 3.3 assists, 1.2 steals and 1.1 blocks across 29.2 minutes over his last 11 appearances.
More News
