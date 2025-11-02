Hornets' Moussa Diabate: Just misses double-double
By RotoWire Staff
• 1 min read
Diabate finished with 11 points (3-5 FG, 5-6 FT), nine rebounds and one assist over 19 minutes during Saturday's 122-105 loss to Minnesota.
Diabate flirted with what would've been his second double-double of the season, but he's now corralled at least nine boards in three of his first six games. The fourth-year big man remains behind rookie second-rounder Ryan Kalkbrenner on the depth chart, but Diabate has been effective in a reserve role. He's averaged 10.0 points, 6.3 rebounds and 1.2 blocks in 19.8 minutes per contest, shooting 60.0 percent from the field.
More News
-
Hornets' Moussa Diabate: Logs first double-double of season•
-
Hornets' Moussa Diabate: Teases double-double off bench•
-
Hornets' Moussa Diabate: Headed to bench•
-
Hornets' Moussa Diabate: Logs 11 in preseason start•
-
Hornets' Moussa Diabate: Starting Friday•
-
Hornets' Moussa Diabate: Monster double-double in preseason•