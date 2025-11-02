Diabate finished with 11 points (3-5 FG, 5-6 FT), nine rebounds and one assist over 19 minutes during Saturday's 122-105 loss to Minnesota.

Diabate flirted with what would've been his second double-double of the season, but he's now corralled at least nine boards in three of his first six games. The fourth-year big man remains behind rookie second-rounder Ryan Kalkbrenner on the depth chart, but Diabate has been effective in a reserve role. He's averaged 10.0 points, 6.3 rebounds and 1.2 blocks in 19.8 minutes per contest, shooting 60.0 percent from the field.