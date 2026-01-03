default-cbs-image
Diabate (wrist) won't play in Saturday's game against the Bulls.

Diabate will miss a second straight game due to a sprained right wrist. With Ryan Kalkbrenner (elbow) also sidelined, PJ Hall and Tidjane Salaun should step into considerably larger roles. Diabate's next chance to play will come Monday at Oklahoma City.

