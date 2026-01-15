Hornets' Moussa Diabate: Probable with hip soreness
By RotoWire Staff
• 1 min read
Diabate is probable for Thursday's game against the Lakers with right hip soreness.
After initially being considered questionable, Diabate is now expected to play Thursday. He's started nine games in a row, during which Diabate has averaged 11.1 rebounds, 9.3 points, 2.4 assists and 1.3 blocks in 31.7 minutes per contest.
More News
-
Hornets' Moussa Diabate: Handed questionable tag•
-
Hornets' Moussa Diabate: Logs impressive 13/15 line•
-
Hornets' Moussa Diabate: Modest performance in loss•
-
Hornets' Moussa Diabate: Cleared to play•
-
Hornets' Moussa Diabate: Likely to play against Raptors•
-
Hornets' Moussa Diabate: Nearly double-doubles•