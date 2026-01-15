default-cbs-image
Diabate is probable for Thursday's game against the Lakers with right hip soreness.

After initially being considered questionable, Diabate is now expected to play Thursday. He's started nine games in a row, during which Diabate has averaged 11.1 rebounds, 9.3 points, 2.4 assists and 1.3 blocks in 31.7 minutes per contest.

