Hornets' Moussa Diabate: Questionable for Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Diabate is questionable for Sunday's game against the Nuggets due to right knee soreness.
This is a new injury for Diabate, but the center is considered day-to-day. If he's unable to give it a go, Ryan Kalkbrenner could have a higher floor in fantasy hoops, and Mason Plumlee could absorb some backup center minutes.
