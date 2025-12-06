default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Diabate is questionable for Sunday's game against the Nuggets due to right knee soreness.

This is a new injury for Diabate, but the center is considered day-to-day. If he's unable to give it a go, Ryan Kalkbrenner could have a higher floor in fantasy hoops, and Mason Plumlee could absorb some backup center minutes.

More News