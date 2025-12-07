Hornets' Moussa Diabate: Ruled out Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Diabate (knee) has been ruled out for Sunday's game against the Nuggets, Roderick Boone of The Charlotte Observer reports.
Diabate is dealing with right knee soreness and will miss his first game of the season Sunday. With the big man sidelined, Mason Plumlee will likely see increased playing time behind Ryan Kalkbrenner. Diabate's next chance to play comes Friday against Chicago.
