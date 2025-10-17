Hornets' Moussa Diabate: Starting Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Diabate will start in Friday's preseason game against New York.
The 23-year-old center will join the first unit in the team's preseason finale, pushing Ryan Kalkbrenner to the bench. Diabate will start alongside Collin Sexton, Kon Knueppel, Liam McNeeley and Miles Bridges.
