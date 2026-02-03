Hornets' Ryan Kalkbrenner: Fares well off bench
By RotoWire Staff
• 1 min read
Kalkbrenner registered 10 points (3-5 FG, 4-6 FT), seven rebounds, one assist and three blocks over 18 minutes during Monday's 102-95 victory over the Pelicans.
Moussa Diabate, who has been on a heater for several weeks, finally cooled off with a dud in 28 minutes Monday. Kalkbrenner does have upside if he can get his minutes back into the 20s, making him worth watching closely in the coming days.
