default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Kalkbrenner registered 10 points (3-5 FG, 4-6 FT), seven rebounds, one assist and three blocks over 18 minutes during Monday's 102-95 victory over the Pelicans.

Moussa Diabate, who has been on a heater for several weeks, finally cooled off with a dud in 28 minutes Monday. Kalkbrenner does have upside if he can get his minutes back into the 20s, making him worth watching closely in the coming days.

More News