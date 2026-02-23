default-cbs-image
Now Playing
Share Video
Link copied!

Kalkbrenner went back to the locker room during Sunday's game against the Wizards with an apparent ankle injury, Roderick Boone of The Charlotte Observer reports.

Kalkbrenner appeared to roll his ankle before heading to the locker room during the third quarter of Sunday's contest. If he is unable to return, PJ Hall and Xavier Tillman could see extra minutes.

More News