Kalkbrenner is listed as probable for Saturday's game against the Wizards due to a right wrist sprain.

The wrist injury is a new concern for Kalkbrenner, though he's still likely to suit up Saturday. Over seven appearances (one start) so far this month, the rookie second-rounder has averaged 8.7 points and 5.9 rebounds in 20.0 minutes per tilt.

