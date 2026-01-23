Hornets' Ryan Kalkbrenner: Likely to suit up Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Kalkbrenner is listed as probable for Saturday's game against the Wizards due to a right wrist sprain.
The wrist injury is a new concern for Kalkbrenner, though he's still likely to suit up Saturday. Over seven appearances (one start) so far this month, the rookie second-rounder has averaged 8.7 points and 5.9 rebounds in 20.0 minutes per tilt.
