Kalkbrenner finished with seven points (3-5 FG, 1-1 FT), four rebounds and one assist over 15 minutes during Wednesday's 94-87 loss to Cleveland.

Kalkbrenner continues to struggle as he works his way back from an elbow injury that ended up costing him eight games. After an impressive start to his rookie season, Kalkbrenner has seemingly hit the hypothetical 'rookie wall', averaging just 8.5 points and 5.3 rebounds in 19.1 minutes per game in six appearances since returning from injury.

