Hornets' Ryan Kalkbrenner: No longer starting Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Kalkbrenner is not in the Hornets' starting lineup against the Wizards on Saturday.
Kalkbrenner was originally slated to start for the Hornets on Saturday. However, the rookie second-rounder will remain in his bench role while Moussa Diabate stays in Charlotte's starting lineup.
