Kalkbrenner (personal) is off the injury report for Saturday's game against the Thunder.

After missing Friday's game against the Bucks for personal reasons, Kalkbrenner is ready to rejoin the team for Saturday's tilt. The rookie big man should push Moussa Diabate to the bench. Kalkbrenner has averaged 9.9 points, 6.8 rebounds and 2.4 blocks in 11 games this season, shooting 83.3 percent from the field.

