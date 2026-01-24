default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Kalkbrenner is in the Hornets' starting lineup against the Wizards on Saturday.

The rookie second-rounder has come off the bench in six of the Hornets' last seven games, but he'll reenter the starting lineup Saturday in place of Moussa Diabate. Kalkbrenner has averaged 8.7 points, 5.9 rebounds and 0.9 assists over 20.0 minutes per game over his last seven outings.

More News