Collier (hamstring) didn't participate in Monday's warmups or scrimmage session, Ben Anderson of KSL News Salt Lake City reports.

Collier's continued absence from practice jeopardizes his chances of being available for Wednesday's preseason opener against the Rockets. If the second-year guard ends up sitting out, Walter Clayton and Elijah Harkless would be in line for a bump in playing time at point guard.

