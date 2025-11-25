Jazz's Isaiah Collier: Muted effort in loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Collier posted two points (1-4 FG), three rebounds, three assists and two steals in 21 minutes during Monday's 134-117 loss to Golden State.
Collier has been solid since returning to the lineup, so Monday's dud appears to be an outlier. Through nine appearances this season, Collier holds averages of 9.0 points, 5.7 assists, 2.8 rebounds and 0.6 steals in 23.2 minutes per contest.
