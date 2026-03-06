Jazz's Isaiah Collier: Ruled out for Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Collier (personal) has been ruled out for Saturday's game against the Bucks.
Collier will miss his first game since Nov. 5 for personal reasons, and his next opportunity to play will come Monday against Golden State. Elijah Harkless, Brice Sensabaugh and Svi Mykhailiuk are candidates for increased minutes due to Collier being sidelined.
More News
-
Jazz's Isaiah Collier: Scores season-high 27 points•
-
Jazz's Isaiah Collier: Starting Thursday vs. Washington•
-
Jazz's Isaiah Collier: Contributes off bench•
-
Jazz's Isaiah Collier: Reverting to bench role•
-
Jazz's Isaiah Collier: Continues to produce in first unit•
-
Jazz's Isaiah Collier: Nets 24 points with six stocks•