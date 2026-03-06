default-cbs-image
Now Playing
Share Video
Link copied!

Collier (personal) has been ruled out for Saturday's game against the Bucks.

Collier will miss his first game since Nov. 5 for personal reasons, and his next opportunity to play will come Monday against Golden State. Elijah Harkless, Brice Sensabaugh and Svi Mykhailiuk are candidates for increased minutes due to Collier being sidelined.

More News