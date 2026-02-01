Jazz's Isaiah Collier: Slated to start Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Collier is in the starting lineup for Sunday's game against the Raptors.
Collier will step into the starting lineup Sunday with Keyonte George (ankle) sidelined. In six starts this season, Collier has averaged 10.8 points, 7.0 assists and 2.7 rebounds in 27.5 minutes per contest.
