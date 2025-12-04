Jazz's Jusuf Nurkic: Ruled out Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Nurkic (ribs) has been ruled out for Thursday's game against the Nets.
Utah will hold Nurkic out of the front end of a back-to-back set after he picked up a rib contusion. Kyle Filipowski should be the main beneficiary, while Taylor Hendricks and Kyle Anderson are also candidates for increased minutes given Nurkic's absence.
