Jazz's Kyle Filipowski: Coming off bench vs. Golden State
By RotoWire Staff
• 1 min read
Filipowski is not in the Jazz's starting lineup against the Warriors on Saturday.
Even with Jusuf Nurkic (toe) missing a second straight game, Filipowski will operate in a reserve role Saturday while Kevin Love draws the start at center. Filipowski has started in seven of the Jazz's last 13 games, and over that span he has averaged 10.5 points, 6.7 rebounds, 1.9 assists and 0.8 steals over 25.0 minutes per game.
More News
-
Jazz's Kyle Filipowski: Back in starting lineup•
-
Jazz's Kyle Filipowski: Confusion continues in Utah•
-
Jazz's Kyle Filipowski: Coming off bench Friday•
-
Jazz's Kyle Filipowski: Double-double in Tuesday's start•
-
Jazz's Kyle Filipowski: Starting sans Nurkic•
-
Jazz's Kyle Filipowski: Season-low 13 minutes•