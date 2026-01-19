Jazz's Kyle Filipowski: Not starting Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Filipowski is coming off the bench in Monday's game against the Spurs.
Jusuf Nurkic is instead getting the start at center Monday. Filipowski should still play meaningful minutes off the bench as the backup big man, keeping him in the streaming mix.
