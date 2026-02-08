default-cbs-image
Filipowski logged nine points (2-4 FG, 1-2 3Pt, 4-5 FT) and five rebounds across 12 minutes during Saturday's 120-117 loss to Orlando.

Filipowski logged just 12 minutes, continuing what has been a frustrating time for fantasy managers. The addition of Jaren Jackson prior to the trade deadline only complicates matters for Filiowski, at least for the short term. He remains a strong stash candidate, given the likely event that Utah opts to lean more on its youth. Until then, managers will simply have to deal with his inconsistent role.

