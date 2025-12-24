Jazz's Kyle Filipowski: Starting sans Nurkic
By RotoWire Staff
• 1 min read
Filipowski will start against the Grizzlies on Tuesday, Andy Larsen of The Salt Lake Tribune reports.
With Jusuf Nurkic (rest) unavailable, Filipowski will rejoin the starting five. In five starts during December, the second-year center has averaged 14.6 points, 8.8 rebounds, 1.8 assists and 1.0 steals in 30.6 minutes per game.
More News
-
Jazz's Kyle Filipowski: Season-low 13 minutes•
-
Jazz's Kyle Filipowski: Shifting to bench role•
-
Jazz's Kyle Filipowski: Drops season-high 25 against Dallas•
-
Jazz's Kyle Filipowski: Starting sans Nurkic•
-
Jazz's Kyle Filipowski: Not starting Friday•
-
Jazz's Kyle Filipowski: Double-double in Sunday's loss•