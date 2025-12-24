default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Filipowski will start against the Grizzlies on Tuesday, Andy Larsen of The Salt Lake Tribune reports.

With Jusuf Nurkic (rest) unavailable, Filipowski will rejoin the starting five. In five starts during December, the second-year center has averaged 14.6 points, 8.8 rebounds, 1.8 assists and 1.0 steals in 30.6 minutes per game.

More News