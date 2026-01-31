default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Filipowski will start against the Nets on Friday.

The second-year center will get the starting nod due to Jusuf Nurkic (illness) being sidelined. As a starter this season (15 games), Filipowski has averaged 11.6 points, 7.2 rebounds and 2.5 assists across 26.1 minutes per game.

More News