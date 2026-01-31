Jazz's Kyle Filipowski: Starting sans Nurkic
By RotoWire Staff
• 1 min read
Filipowski will start against the Nets on Friday.
The second-year center will get the starting nod due to Jusuf Nurkic (illness) being sidelined. As a starter this season (15 games), Filipowski has averaged 11.6 points, 7.2 rebounds and 2.5 assists across 26.1 minutes per game.
More News
-
Jazz's Kyle Filipowski: Corrals 10 boards off bench•
-
Jazz's Kyle Filipowski: Not starting Monday•
-
Jazz's Kyle Filipowski: Double-double in Dallas•
-
Jazz's Kyle Filipowski: Strikes for 19 in Wednesday's start•
-
Jazz's Kyle Filipowski: Scores 19 points in start•
-
Jazz's Kyle Filipowski: Woeful in loss•