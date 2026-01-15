Jazz's Kyle Filipowski: Strikes for 19 in Wednesday's start
By RotoWire Staff
• 1 min read
Filipowski ended with 19 points (9-15 FG, 1-3 3Pt), seven rebounds, four assists and three steals over 31 minutes during Wednesday's 128-126 loss to the Bulls.
Getting his first start since Jan. 1 with Lauri Markkanen (illness) and Jusuf Nurkic (toe/rest) both out of action, Filipowski produced his best scoring effort since Dec. 23. The second-year center has plenty of fantasy appeal when he gets a chance to play big minutes, but Filipowski has seen more than 25 minutes just twice in 11 games since Christmas, averaging 7.2 points, 4.6 boards, 1.5 assists and 1.6 combined steals and blocks in 19.0 minutes during that stretch.
