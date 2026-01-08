Jazz's Kyle Filipowski: Woeful in loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Filipowski had two points (1-6 FG) and five rebounds in four minutes during Wednesday's 129-125 overtime loss to the Thunder.
Filiowski was terrible Wednesday, logging a season-low four minutes. Seen as a likely silly-season winner, Filipowski's numbers over the past month have been far from ideal. In 13 appearances during that time, he has averaged 8.7 points and 5.5 rebounds in 20.8 minutes per contest, leaving him well outside the top 250 in standard formats.
More News
-
Jazz's Kyle Filipowski: Coming off bench vs. Golden State•
-
Jazz's Kyle Filipowski: Back in starting lineup•
-
Jazz's Kyle Filipowski: Confusion continues in Utah•
-
Jazz's Kyle Filipowski: Coming off bench Friday•
-
Jazz's Kyle Filipowski: Double-double in Tuesday's start•
-
Jazz's Kyle Filipowski: Starting sans Nurkic•