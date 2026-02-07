Jazz's Kyle Filipowski: Won't start Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Filipowski won't start against the Magic on Saturday, Andy Larsen of The Salt Lake Tribune reports.
The second-year center will retreat to the second unit in favor of Jusuf Nurkic on Saturday. Filipowski has averaged 8.2 points, 5.6 rebounds and 1.8 assists across 20.0 minutes per game over 33 appearances off the bench this season.
