Filipowski won't start against the Raptors on Sunday.

Jusuf Nurkic (illness) will return to action Sunday, pushing Filipowski to the bench. Over 12 games off the bench in January, the second-year center averaged 8.0 points, 5.4 rebounds and 1.6 assists in 19.8 minutes per contest.

