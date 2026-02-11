Jazz's Lauri Markkanen: Available for Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Markkanen (rest) is available for Wednesday's game against the Kings.
Markkanen was initially ruled out for Wednesday's contest due to rest purposes, though he's set to suit up. It's worth noting that this matchup is the first game of a back-to-back set, so the ninth-year forward may sit out Thursday's game against Portland. Over his last four outings, Markkanen has averaged 22.3 points, 5.8 rebounds and 1.3 assists in 25.5 minutes per tilt.
