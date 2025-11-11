Jazz's Lauri Markkanen: Hits four threes
By RotoWire Staff
• 1 min read
Markkanen registered 21 points (6-15 FG, 4-7 3Pt, 5-6 FT), eight rebounds, three assists and one steal over 35 minutes during Monday's 120-113 loss to the Timberwolves.
Markkanen struggled to generate offense inside the arc but found his touch from long range, knocking down a team-high four three-pointers. The forward has enjoyed an outstanding offensive season overall but entered Monday in a shooting slump from deep, having connected on just 25.0 percent of his eight attempts per game over the Jazz's previous four contests.
