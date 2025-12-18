Jazz's Lauri Markkanen: Labeled as questionable
By RotoWire Staff
• 1 min read
Markkanen is listed as questionable for Thursday's game against the Lakers due to right groin injury management, Ben Anderson of KSL News Salt Lake City reports.
Markkanen is at risk of resting Thursday. If he were to miss the contest, Taylor Hendricks and Kyle Anderson would likely see more playing time. Markkanen has scored 26 or more points in four of his last five games, averaging 27.2 points, 10.0 rebounds, 2.0 assists and 1.2 steals across 34.8 minutes during that span.
More News
-
Jazz's Lauri Markkanen: Dominant effort against Mavs•
-
Jazz's Lauri Markkanen: Scores 26 points in return•
-
Jazz's Lauri Markkanen: Cleared for action•
-
Jazz's Lauri Markkanen: Ruled out for Sunday•
-
Jazz's Lauri Markkanen: Added to injury report•
-
Jazz's Lauri Markkanen: Scores 18 points in blowout loss•