default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Markkanen is listed as questionable for Thursday's game against the Lakers due to right groin injury management, Ben Anderson of KSL News Salt Lake City reports.

Markkanen is at risk of resting Thursday. If he were to miss the contest, Taylor Hendricks and Kyle Anderson would likely see more playing time. Markkanen has scored 26 or more points in four of his last five games, averaging 27.2 points, 10.0 rebounds, 2.0 assists and 1.2 assists across 34.8 minutes.

More News