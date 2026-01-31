default-cbs-image
Markkanen (rest) isn't listed on the injury report for Sunday's game against the Raptors.

Markkanen sat out Friday's loss to Brooklyn but is set to return to action Sunday. The 28-year-old forward appeared in just seven games in January, during which he averaged 26.3 points, 7.1 rebounds, 2.6 assists and 2.0 combined steals-plus-blocks in 36.4 minutes per contest.

