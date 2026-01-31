Jazz's Lauri Markkanen: Off injury report for Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Markkanen (rest) isn't listed on the injury report for Sunday's game against the Raptors.
Markkanen sat out Friday's loss to Brooklyn but is set to return to action Sunday. The 28-year-old forward appeared in just seven games in January, during which he averaged 26.3 points, 7.1 rebounds, 2.6 assists and 2.0 combined steals-plus-blocks in 36.4 minutes per contest.
More News
-
Jazz's Lauri Markkanen: Sitting vs. Nets•
-
Jazz's Lauri Markkanen: Logs 19 points in return to action•
-
Jazz's Lauri Markkanen: Available to play•
-
Jazz's Lauri Markkanen: Officially questionable for Tuesday•
-
Jazz's Lauri Markkanen: Expected to play Tuesday•
-
Jazz's Lauri Markkanen: Not playing Saturday•