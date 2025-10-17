Jazz's Svi Mykhailiuk: Starting Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Mykhailiuk will start in Thursday's preseason game against Portland.
With Ace Bailey (knee) sidelined, Mykhailiuk will enter the starting five in Utah's preseason finale. The 28-year-old swingman appeared in 38 regular-season games (13 starts) with Utah in 2024-25, during which he averaged 8.8 points, 2.4 rebounds and 2.0 assists across 20.0 minutes per contest.
