Mykhailiuk will be in the starting lineup for Wednesday's game against the Clippers, independent NBA writer Justin Russo reports.

Mykhailiuk will get the 2025-26 campaign underway as a starter. He'll join Keyonte George, Lauri Markkanen, Kyle Filipowski and Walker Kessler in the first unit.

