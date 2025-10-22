Jazz's Svi Mykhailiuk: Will start Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Mykhailiuk will be in the starting lineup for Wednesday's game against the Clippers, independent NBA writer Justin Russo reports.
Mykhailiuk will get the 2025-26 campaign underway as a starter. He'll join Keyonte George, Lauri Markkanen, Kyle Filipowski and Walker Kessler in the first unit.
More News
-
Jazz's Svi Mykhailiuk: Starting Thursday•
-
Jazz's Svi Mykhailiuk: Coming off bench Monday•
-
Jazz's Svi Mykhailiuk: Starting preseason opener•
-
Jazz's Svi Mykhailiuk: Heavy minutes off bench Sunday•
-
Jazz's Svi Mykhailiuk: Career-best night off bench•
-
Jazz's Svi Mykhailiuk: Underwhelms again Friday•