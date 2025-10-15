Kings' DeMar DeRozan: Probable for Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
DeRozan is probable for Wednesday's preseason matchup with the Clippers due to right groin soreness, James Ham of ESPN 1320 Sacramento reports.
It sounds like the 36-year-old veteran will be available for Wednesday's exhibition, but we'll get official confirmation on his status closer to tip-off. He's a reasonable mid-round target for draft day.
