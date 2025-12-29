default-cbs-image
Schroder ended with 11 points (3-6 FG, 0-2 3Pt, 5-6 FT), two rebounds, seven assists, one block and two steals across 19 minutes during Sunday's 125-101 loss to the Lakers.

Although Schroder remains stuck in a bench role, he's providing solid fantasy value behind Russell Westbrook. Schroder has averaged 14.1 points, 5.7 assists, 3.0 rebounds and 1.0 steals in 24.4 minutes per contest over his last seven games.

