Kings' Dennis Schroder: Team-high seven assists Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Schroder ended with 11 points (3-6 FG, 0-2 3Pt, 5-6 FT), two rebounds, seven assists, one block and two steals across 19 minutes during Sunday's 125-101 loss to the Lakers.
Although Schroder remains stuck in a bench role, he's providing solid fantasy value behind Russell Westbrook. Schroder has averaged 14.1 points, 5.7 assists, 3.0 rebounds and 1.0 steals in 24.4 minutes per contest over his last seven games.
More News
-
Kings' Dennis Schroder: Hits game-winner in OT•
-
Kings' Dennis Schroder: Logs team-high 21 points from bench•
-
Kings' Dennis Schroder: Green light to play Thursday•
-
Kings' Dennis Schroder: Questionable for Thursday•
-
Kings' Dennis Schroder: Strong scoring off bench in return•
-
Kings' Dennis Schroder: Available to play•