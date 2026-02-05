Kings' Domantas Sabonis: Good to go
By RotoWire Staff
• 1 min read
Sabonis (back) will play in Wednesday's game against the Grizzlies, Jason Anderson of The Sacramento Bee reports.
Sabonis will return from a two-game absence due to lower back soreness. His return will likely push Maxime Raynaud back to the second unit. Since his minutes restriction was lifted Jan. 23, Sabonis is averaging 15.3 points, 10.5 rebounds and 6.0 assists in 29.3 minutes across four games.
