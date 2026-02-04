default-cbs-image
Sabonis (back) is listed as questionable for Wednesday's game against the Grizzlies.

Sabonis participated in Tuesday's practice but is still in jeopardy of missing his third consecutive contest due to lower-back soreness. If the big man isn't cleared to play, Maxime Raynaud would likely get the starting nod, while Dylan Cardwell could see an uptick in minutes.

