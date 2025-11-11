Kings' Domantas Sabonis: Listed as game-time call Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Sabonis is questionable for Tuesday's game against the Nuggets due to a left ribcage contusion.
Sabonis continues to find his name on the injury report while dealing with bruised ribs. He was able to play through the issue Sunday, tallying 20 points and 13 rebounds in 30 minutes, so there's certainly a possibility that he suits up again Tuesday night.
