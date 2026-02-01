Kings' Domantas Sabonis: Won't play Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Sabonis (back) is out for Sunday's game against the Wizards.
Sabonis will miss a second straight game after being a late addition to the injury report due to a nagging back injury. Maxime Raynaud and Dylan Cardwell are candidates for increasing roles with Sabonis sidelined.
More News
-
Kings' Domantas Sabonis: Late addition to injury report•
-
Kings' Domantas Sabonis: Available Sunday vs. Washington•
-
Kings' Domantas Sabonis: Sitting out Friday•
-
Kings' Domantas Sabonis: Teases triple-double in loss•
-
Kings' Domantas Sabonis: Sniffs triple-double Sunday•
-
Kings' Domantas Sabonis: Dominant double-double off bench•