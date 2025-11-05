default-cbs-image
Sabonis (ribs) will not play Wednesday against Golden State, Marc J. Spears of ESPN.com reports.

Sabonis was unable to shake his questionable tag and will miss his first game since Opening Night. Fantasy managers can expect him to be listed as day-to-day going forward. With Sabonis sidelined Wednesday, the Kings could rely on guys like Drew Eubanks and new signing Precious Achiuwa.

