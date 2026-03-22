Kings' Nique Clifford: Good to go Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Clifford (hamstring) is available for Sunday's game against the Nets.
Clifford will return from a one-game absence due to left hamstring soreness. In his 10 appearances leading up to the absence, Clifford averaged 13.0 points, 5.9 rebounds, 4.4 assists and 1.5 steals across 34.9 minutes.
More News
-
Kings' Nique Clifford: Ruled out with hamstring soreness•
-
Kings' Nique Clifford: Questionable for Thursday•
-
Kings' Nique Clifford: Posts decent line in blowout loss•
-
Kings' Nique Clifford: Across-the-board effort•
-
Kings' Nique Clifford: Fills up box score in win•
-
Kings' Nique Clifford: Drops team-high 26 in loss•