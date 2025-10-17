Kings' Russell Westbrook: Not ready to play Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Westbrook (reconditioning) is out for Friday's preseason finale against the Lakers, James Ham of ESPN 1320 Sacramento reports.
Westbrook is still ramping up after just joining the Kings on Thursday. The veteran floor general has five days to build up his activity before Wednesday's season opener in Phoenix.
