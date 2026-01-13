Kings' Russell Westbrook: Plays well in win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Westbrook amassed 22 points (8-16 FG, 4-8 3Pt, 2-4 FT), five rebounds, seven assists and one steal over 34 minutes during Monday's 124-112 win over the Lakers.
Westbrook's fantasy production has been volatile at times, but his workloads have been steady in Sacramento. Over his last eight games, he's averaging 29.6 minutes with 15.1 points, 5.9 assists, 5.3 rebounds, 1.0 steals and 1.9 three-pointers on 40.8 percent shooting from the field.
More News
-
Kings' Russell Westbrook: Records double-double in win•
-
Kings' Russell Westbrook: Hits for 21 points in loss•
-
Kings' Russell Westbrook: Tepid with 13 points in loss•
-
Kings' Russell Westbrook: Passes Magic in all-time assists•
-
Kings' Russell Westbrook: Logs season-high 27 points in loss•
-
Kings' Russell Westbrook: Big double-double in win•