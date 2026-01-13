default-cbs-image
Westbrook amassed 22 points (8-16 FG, 4-8 3Pt, 2-4 FT), five rebounds, seven assists and one steal over 34 minutes during Monday's 124-112 win over the Lakers.

Westbrook's fantasy production has been volatile at times, but his workloads have been steady in Sacramento. Over his last eight games, he's averaging 29.6 minutes with 15.1 points, 5.9 assists, 5.3 rebounds, 1.0 steals and 1.9 three-pointers on 40.8 percent shooting from the field.

