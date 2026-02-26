Kings' Russell Westbrook: Ruled out Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Westbrook is out for Thursday's game against Dallas with a bruised right thigh.
The veteran guard's next opportunity to play comes Sunday against the Lakers. With Westbrook sitting out Thursday, Nique Clifford and Devin Carter should both see a larger share of backcourt minutes.
