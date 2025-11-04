Kings' Russell Westbrook: Starting vs. Denver
By RotoWire Staff
• 1 min read
Westbrook will start in Monday's game against the Nuggets, Sean Cunningham of Fox 40 Sacramento reports.
After coming off the bench in Saturday's win over Milwaukee, Westbrook will get the starting nod against his former team. Over six regular-season appearances (two starts), the 36-year-old has averaged 11.8 points, 4.8 rebounds, 4.8 assists and 1.3 steals in 26.0 minutes per contest.
