Knicks' Jordan Clarkson: Full stat line in loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Clarkson finished with 11 points (5-11 FG, 1-4 3Pt), three rebounds, one assist, one block and two steals in 23 minutes during Wednesday's 112-101 loss to the Kings.
With Jalen Brunson (ankle) leaving early Thursday, Clarkson could have some extra opportunities on his hands going forward. Clarkson has averaged 10.1 points, 1.5 rebounds, 1.0 assists and 0.7 steals in 19.7 minutes per contest in his last 11 games, so his fantasy appeal remains closely tied to points.
More News
-
Knicks' Jordan Clarkson: Scores 12 points off bench in win•
-
Knicks' Jordan Clarkson: Pops for 20 points•
-
Knicks' Jordan Clarkson: Hits for season-high 25 in win•
-
Knicks' Jordan Clarkson: Adds 18 points off bench•
-
Knicks' Jordan Clarkson: Pops for 15 points•
-
Knicks' Jordan Clarkson: Scoreless in 17 minutes•