Clarkson finished with 11 points (5-11 FG, 1-4 3Pt), three rebounds, one assist, one block and two steals in 23 minutes during Wednesday's 112-101 loss to the Kings.

With Jalen Brunson (ankle) leaving early Thursday, Clarkson could have some extra opportunities on his hands going forward. Clarkson has averaged 10.1 points, 1.5 rebounds, 1.0 assists and 0.7 steals in 19.7 minutes per contest in his last 11 games, so his fantasy appeal remains closely tied to points.

